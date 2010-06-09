На следующей неделе по Днепру начнет курсировать муниципальный речной трамвайчик.

Как пишет муниципальная газета “Хрещатик” (№79 (3710)), в этом году, кроме трех станций, на которых трамвайчик останавливался в прошлом году, - “Почтовая площадь”, “Оболонская набережная” и “Березняки”, откроют еще две новые станции. Теперь катер будет причаливать также на станциях “Наводницкий парк” и “Гидропарк”. В последнем трамвайчик будет останавливаться вблизи детского пляжа. Возле Парка Славы остановку оборудуют в ближайшие дни, отмечает издание.

Будет изменено расписание движения катера, о котором детально можно узнать на самих станциях.

Стоимость поездки трамвайчиком в этом году будет до 20 грн.