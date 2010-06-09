ДЖД отремонтировала более 250 пассажирских вагона

На Донецкой железной дороге (ДЖД) за январь-март 2010 года в условиях депо отремонтировали 252 пассажирских вагона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в том числе за пять месяцев 2010 года отремонтированы 204 вагона и произведен капитальный ремонт 48 пассажирских вагонов.

В пресс-службе уточнили, что во время капитального ремонта производится замена основных узлов и поврежденных деталей, а также их модернизация, дополнительно снимается часть обшивки кузова для замены теплоизоляции и электропроводки. Кроме этого, обновляется внутренний интерьер пассажирского вагона.

Кроме того, за пять месяцев этого года текущим ремонтом в депо оздоровлено 8 маневровых тепловозов, 7 грузовых тепловозов, 11 электровозов. Во время текущего ремонта заменяются и восстанавливаются отдельные узлы и детали локомотива, после чего проводится регулировка и испытание, которые гарантируют работоспособность в межремонтный период. Продолжительность технической эксплуатации устанавливается с учетом пробега, объемов работы локомотива и других показателей.

В пресс-службе отметили, что в условиях заводов капитально отремонтировано 5 электровозов и 6 маневровых тепловозов.

Для Донецкой железной дороги, как наиболее мощной грузовой магистрали Украины, ремонт вагонов имеет важное значение, подчеркнули в пресс-службе. За этот период в вагонных депо отремонтировано 3318 грузовых вагонов парка «Укрзализныци», в частности - 155 крытых вагонов, 3115 полувагонов и 47 универсальных платформ. Также отремонтировано 1767 грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий.

Ремонт пассажирских вагонов выполняется в депо Донецк, Мариуполь и Дебальцево. Тяговый подвижной состав ремонтируют в депо Красный Лиман (электровозы), Волноваха (маневровые тепловозы), Славянск и Красноармейск (грузовые тепловозы).

Донецкая железная дорога располагает мощной базой по ремонту грузовых вагонов — 13 депо, из них 8 могут производить деповской и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава и 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под погрузку.