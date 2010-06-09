Минтранс просит Турцию увеличить квоты разрешений

Министерство транспорта и связи Украины обратилось к Министерству транспорта и коммуникаций Турецкой Республики относительно возможности предоставления украинским перевозчикам дополнительных квот разрешений на 2010 год: 500 двусторонних и 3000 третьих стран, учитывая направленность украинских перевозчиков на транзитные перевозки в эти страны через территорию Турции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи Украины.

В сообщении отмечается, что в настоящее время потребности украинских перевозчиков в разрешениях Турции превышают годовую квоту. Так, по состоянию на май, годовая квота двусторонних разрешений Турции использована украинскими перевозчиками на 41%, а на въезд и выезд из третьих стран - на 72%.

Напомним, в 2010 году, благодаря проведенной Минтранссвязи работе, украинские перевозчики получат дополнительные разрешения на осуществление автомобильных перевозок с рядом стран.

В частности, увеличены квоты разрешений на 2010 год с Болгарией (на 25%), Боснией и Герцеговиной (на 17%), Великобританией (на 20%), Арменией (на 20%), Грузией (на 40%), Сербией (на 14%), Словакией (на 13%).