На «Лугансктепловоз» три претендента

Заявки на участие в приватизационном конкурсе по продаже 76,001% акций холдинговой компании "Лугансктепловоз" подали ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия) и компания Mantara Holding (Кипр).

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Как сообщал УНИАН, срок подачи заявок на конкурс по «Лугансктепловозу» истек 7 мая в 18.00.

Справка УНИАН. 31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.