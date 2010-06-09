Россия получит 50% Черноморского судостроительного завода

Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Российской Федерации в этом году будут переданы 50% акций Черноморского судостроительного завода (г.Николаев).

Об этом сообщил глава ОСК Роман ТРОЦЕНКО по итогам заседания Совета безопасности в Кремле, передает РИА «Новости».

По его словам, в рамках развития российской судостроительной отрасли будет реализован ряд проектов, в частности, с Украиной планируется создать совместное предприятие на базе Черноморского судостроительного завода.

«50% завода и ряд других предприятий будут переданы ОСК», – сказал он.

При этом глава ОСК отметил, что такую передачу планируется осуществить в течение 2010 года.

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта – Украина, РФ, Греция, Эстония.

90,25% акций ЧСЗ принадлежит ОАО "Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО "Судмашпром" (Николаев) на условиях согласованного с ФГИУ и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».

"Смарт-холдинг" занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе (как акционер группы компаний "Метинвест" и Яковлевского ГОКа), в производстве нерудных материалов (предприятия субхолдинга "Смарт-Нерудпром"), в судостроении (субхолдинг на базе Херсонского и Черноморского судостроительных заводов), в АПК (субхолдинг "Сагро" и группа компаний "Верес"), осуществляет проект строительства глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.