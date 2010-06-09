В Черниговском троллейбусном управлении выплачивают долги

Анонсированная на 10 июня забастовка работников КП "Черниговское троллейбусное управление" отменена, работникам предприятия начали выплачивать задолженность по зарплате.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации профсоюзных организаций области.

Как отмечается в сообщении, после переговоров между профсоюзным комитетом и администрацией предприятия было подписано соглашение о выполнении требований трудового спора. В отделении Национальной службы посредничества и примирения в Черниговской области написано заявление о снятии с регистрации коллективного трудового спора. Сейчас задолженность по заработной плате ликвидируется.

Соглашение об урегулировании коллективного трудового спора было подписано начальником КП "Черниговское троллейбусное управление" Олегом КОРЖОВЫМ, председателем профкома Леонидом КЕДРОВСЬКИМ и другими уполномоченными представителями наемных работников и администрации.

В соответствии с подписанным документом, администрация обязалась погасить задолженность по заработной плате и в дальнейшем выплачивать ее своевременно и в полном объеме.

Как сообщалось, 20 мая состоялась конференция трудового коллектива КП "Черниговское троллейбусное управление", где делегированные представители приняли решение объявить забастовку в связи с задолженностью по зарплате за 2 месяца.