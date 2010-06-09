Кабмин распределил 30 млн. грн. на компьютеризацию школ

Кабинет министров Украины распределил средства на информатизацию и компьютеризацию в 2010 году общеобразовательных учебных заведений в размере 30 млн. грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 2 июня 2010 г. № 400 «Об утверждении Порядка использования в 2010 году средств, предусмотренных в государственном бюджете на информатизацию и компьютеризацию общеобразовательных учебных заведений», обнародованном на сайте парламента.

Согласно постановлению, на данные средства планируется закупить 600 учебных компьютерных комплексов.

Наибольшее количество комплексов планируется закупить для Львовской и Донецкой областей – 38 и 37 комплексов соответственно. Количество комплексов для других регионов - от более 10 до 30. В Севастополь планируется поставить 4 комплекса. Количество учебных компьютерных комплексов может уточняться по результатам проведения процедуры закупки.

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство образования и науки, распорядителем бюджетных средств низшего уровня - Институт инновационных технологий и содержания образования.

Пропорциональное распределение компьютерных комплексов осуществляется

главным распорядителем бюджетных средств между общеобразовательными

учебными заведениями с учетом количественных и стоимостных показателей на основании проведенного путем вычисления заявок Министерства образования и науки Автономной Республики Крым, главных управлений (управлений) образования и науки областных и Севастопольской городской госадминистрации, которые подаются с учетом распределения средств, осуществленного из расчета средней стоимости компьютерных комплексов (комплектация 1 + 7), которая составляет 50 тыс. гривен.

Перечень учебных заведений, которым поставляются компьютерные комплексы, утверждает МОН.

Закупка товаров, работ и услуг за бюджетные средства осуществляется в установленном законодательством порядке. Распорядитель бюджетных средств низшего уровня по результатам проведения процедуры закупки заключает в установленном порядке с определенным МОН победителем процедуры закупки договор о закупке компьютерных комплексов, в котором обязательно предусматриваются требования относительно возможности коррекции определенной в договоре суммы в случае уточнения показателей государственного бюджета и обязательств победителя процедуры закупки осуществить к началу учебного года поставку комплексов.