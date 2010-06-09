Предприятия ГМК заявляют о завышении тарифов Укрзализныцей

Предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины заявляют о завышении тарифов на грузоперевозки со стороны «Укрзализныци» вопреки условиям постановления Кабинета Министров №289 от 24 марта 2010 года, предусматривающего продление антикризисных мер для ГМК на второй квартал 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители предприятий ГМК сегодня на ежемесячном балансовом совещании отрасли в Днепропетровске.

Заместитель министра промышленной политики Украины Сергей БЕЛЕНЬКИЙ напомнил, что пункт 1 данного постановления предусматривает сохранение тарифов на железнодорожные перевозки для предприятий ГМК на уровне октября 2008 года.

Вместе с тем, по его словам, «Укрзализныця» находит всевозможные способы, чтобы не выполнять его условия, и завысила транспортный тариф на 8% от установленного уровня.

С.БЕЛЕНЬКИЙ отметил, что «Укрзализныця» объясняет невыполнение постановления отсутствием списка предприятий, которым предоставлены преференции, несмотря на то, что данный список прилагается к самому тексту постановления.

Также, по словам замминистра, «Укрзализныця» заявляет о невыполнении условий постановления самими метпредприятиями при поставках продукции на внутренний рынок. С.БЕЛЕНЬКИЙ подчеркнул, что эти обвинения безосновательны, поскольку с начала 2010 года «Укрзализныце» рельсы не поставлялись. При этом он подчеркнул, что проблема тарифов на грузоперевозки до сих пор не решена.

Министерство промышленной политики Украины намерено вынести этот вопрос на рассмотрение премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров 31 марта т.г. продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал текущего года.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе» предусматривает мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также льготные тарифы на природный газ для предприятий ГМК и химпрома.

Действие норм постановления в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями. В 2010 году срок действия постановления был продлен на 1-й квартал.