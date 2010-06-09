ITC открывает новый центр обслуживания

Оператор сотовой связи ITC (ТМ «СDMA Ukraine») в июне этого года открывает новый центр обслуживания (фирменный магазин) в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в новом центре абоненты смогут получить профессиональную консультацию по услуге прямого городского телефонного номера на сотовом CDMA-телефоне, протестировать и приобрести подключение к мобильному 3G-Интернету от СDMAua, приобрести оборудование, работающее в стандарте СDMA.

По словам директора по маркетингу и продажам СDMAua Бориса ДАНИЛОВА, до сих пор компания имела в Киеве три фирменных магазина, и новый магазин снизит нагрузку на существующие точки продаж.

Справка УНИАН. Совместное предприятие в форме ООО International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой «CDMA Ukraine».

«СDMA Ukraine» является национальным оператором сотовой связи и мобильного Интернета, предоставляющим услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.