В Украине рынок широкополосного доступа в Интернет достиг 641 млн.грн.

В Украине объем доходов от широкополосного доступа (ШД) в Интернет по результатам первого квартала 2010 года увеличился на 7% по сравнению с четвертым кварталом 2009 года и составил около 641 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского представительства российского агенства iKS-Consulting по результатам проведенного исследования.

По оценкам iKS-Consulting, в Украине на 31 марта 2010 года общее количество

абонентов широкополосного доступа (частных и корпоративных) составило около

2,46 млн., из которых почти 2,2 млн. – домашние пользователи.

На 31 марта т.г. уровень проникновения ШД в Украине достиг 12,4% от общей

численности домохозяйств.

Доля крупнейших игроков рынка ШД (ТОП-10) в совокупной абонбазе осталась практически без изменений – 74,9%, хотя за истекший период удельный вес мелких провайдеров увеличился на 1 п.п.

Среди крупнейших операторов/провайдеров широкополосного доступа в Украине по итогам І квартала 2010 года лидирует «Укртелеком» с 946 тыс. абонентов (рост за первый квартал – 103 тыс. абонентов). Компания ВОЛЯ занимает вторую позицию – 390 тыс. (рост – 9 тыс. абонентов), на третьем месте – объединенный оператор Beeline со 145 тыс. абонентов (рост – 22,5 тыс.).

Более 100 тыс. абонентов имеет еще одна компания – Vega, у которой по итогам 1 квартала насчитывалось 124 тыс. абонентов (рост – почти 3 тыс.).

В десятку также входят компании ТЕНЕТ, «Фринет», Airbites, IPNet, «Фрегат», «Датагруп», у каждой из которых насчитывается менее 43 тыс. абонентов.