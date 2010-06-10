Google внедрил новую систему индексирования

Компания Google внедрила новую систему индексирования веб-сайтов Caffeine.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, Caffeine представляет собой самую большую коллекцию веб-страниц за всю историю Google и позволяет осуществлять более быструю индексацию нужных страниц для пользователей, отмечается в релизе.

Каждую секунду система обрабатывает сотни тысяч страниц, при этом в базе данных Caffeine содержится порядка 100 млн. гигабайт данных, а новая информация добавляется со скоростью нескольких сотен тысяч гигабайт в день.

В компании отмечают, что система Caffeine является основой для построения других, более быстрых и объемных индексов, так как способна лучше адаптироваться к развитию сети.

Справка УНИАН. Компания Google, основанная в 1998 году аспирантами Стэнфордского университета Ларри ПЕЙДЖЕМ и Сергеем БРИНОМ, является лидирующей веб-корпорацией на основных мировых рынках. Штаб-квартира корпорации Google находится в Силиконовой долине, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.