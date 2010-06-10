Украина и Грузия подписали межправительственное соглашение о воздушном сообщении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили министры иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Грузии Григол ВАШАДЗЕ на совместной пресс-конференции.

«То, что не было соглашения, регулирующего перевозки, это очень странно. Вот мы этот пробел и восполнили», - сказал Г.ВАШАДЗЕ.

Он также сообщил, что министры дали поручение в ближайшее время провести ревизию международно-правовой базы двусторонних отношений.

В свою очередь К.ГРИЩЕНКО сообщил, что в ходе переговоров с грузинской стороной обсуждались вопросы сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах. В частности, он проинформировал, что Грузия хочет издать на грузинском языке историю Украины от глубокой древности до современного развития. Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран с Европейским Союзом, в частности обмен опытом по ведению переговоров в визовом контексте и созданию зоны свободной торговли.