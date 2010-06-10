Глава МВД обещает разобраться с перекупщиками ж/д билетов в Киеве

Глава Министерства внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ обещает разобраться с перекупщиками железнодорожных билетов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«По «Киеву-Пассажирскому» я разберусь с этими фактами», - сказал А.МОГИЛЕВ, пояснив при этом, что МВД внесло предложение сделать билеты именными, что даст возможность также, как и на авиатранспорте, выявлять лиц, которые находятся в розыске.

Министр подчеркнул, что, по его убеждению, внедрение таких проездных документов не ограничит права человека.

«Это не столь большое ограничение прав человека, чем, скажем, мобильный телефон и кредитная карточка, по которым гораздо проще отслеживать перемещение человека. Кроме того, введение именного билета намного уменьшит спекуляцию с ними», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Напомним, «Укрзализныця» отменила продажу билетов по паспортам или другим документам, удостоверяющим личность, в ноябре 2007 года.

14 апреля генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК заявил, что «Укрзализныця» поддерживает предложение Министерства внутренних дел Украины о возобновлении продаж железнодорожных билетов для пассажиров по паспортам в связи с участившимися случаями международного терроризма. Он подчеркнул, что вопрос возобновления продаж именных ж/д билетов сейчас находится в процессе изучения. Окончательное решение, по его словам, будет принято совместно МВД и «Укрзализныцей» в течение 1-2 месяцев.