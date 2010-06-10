УМС изменила юридическое название на «МТС Украина»

Оператор мобильной связи УМС (ТМ «МТС Украина») объявил об изменении своего наименования на Приватное акционерное общество «МТС Украина». Об этом говорится в официальном сообщении на сайте компании.

Согласно сообщению, закрытое акционерное общество «Украинская мобильная связь» с целью обеспечения единства бренда и во исполнение Закона Украины «Об акционерных обществах» изменило свое наименование на Приватное акционерное общество «МТС Украина» (код из ЕДРПОУ 14333937, местонахождение 01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15, сокращенное наименование ПрАО «МТС Украина»).

При этом код из ЕДРПОУ, местонахождение, а также платежные реквизиты и индивидуальный налоговый номер плательщика НДС остались без изменений.

Все права и обязанности по соглашениям, заключенным ЗАО «Украинская мобильная связь», полностью сохраняют свою силу для ПрАО «МТС Украина». Соответственно, все ранее заключенные договоры, которые действуют и по которым продолжают выполняться обязательства, сохраняют свою силу в полном объеме с учетом информации, изложенной в этом сообщении, и не нуждаются ни в каком переоформлении или внесении формальных изменений.

Новые документы, выданные от имени или на имя «МТС Украина», должны оформляться с учетом нового наименования: Приватное акционерное общество «МТС Украина» или ПрАО «МТС Украина» в сокращенном варианте.

Справка УНИАН. Сеть «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,37 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен. «МТС Украина», 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,65 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.