Крейсер “Украина” станет “убийцей” украинских корветов?

Военно-Морской Флот Украины крайне нуждается в новых боевых кораблях, для него это - вопрос жизни и смерти. В декабре 2009 года казалось, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), основным акционером которого является “Смарт-Холдинг”, победил в конкурсе на строительство военного корабля класса «корвет» для ВМФ Украины. Однако, 28 мая т.г. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав приватизацию ЧСЗ незаконной, и обязал покупателя вернуть 90,25% акций предприятия государству. В результате, и без того рискованный проект по обновлению состава ВМФ Украины становится фактически нереализуемым. Дело в том, что, согласно условиям договора с Минобороны, “Смарт-холдинг” выступил в качестве финансового донора строительства корветов. В случае ухода компании с ЧСЗ о выполнении сроков проекта можно забыть, так как наш оборонный бюджет на 2010 год не в состоянии его вытянуть. На этом фоне возникает идея о передаче недостроенного крейсера “Украина” России в обмен на так необходимые нам корветы, но уже российского производства. Не хочется думать, что такой вариант мог быть инспирирован для того, чтобы склонить украинское руководство к отказу от строительства собственных кораблей, но то, что он как нельзя лучше отвечает интересам РФ, сомнений не вызывает…

Зачем Украине корвет, а Министерству обороны «Смарт-Холдинг»

Для Минобороны крайне важно, чтобы процесс строительства новых кораблей шел без перебоев, ведь традиционно разработка и производство вооружений и военной техники (ВВТ) в Украине финансируется от случая к случаю. Неритмичность выделения средств постоянно приводит к срыву сроков выполнения проектов. Согласно программе создания кораблей класса корвет, ЧСЗ до 2026 года должен их построить 10 штук. Первый - до конца 2012 года, второй - в 2014-ом, третий и четвертый, соответственно, в 2016-ом и 2017-ом. Таким образом, к 2017 году состав ВМС Украины планировалось пополнить четырьмя новыми корветами. В проекте будут принимать участие около 30 отечественных предприятий. Основную часть вооружения будут поставлять французские компании DCNS, MBDA, Eurotorp, а так же итальянские производители специального оборудования.

По данным Центра исследований армии, конверсии и разоружения, изначально планировалось, что первый украинский корвет будет спущен на воду в 2010 году, а к 2015-ому в составе украинских ВМС будет уже 4 корабля. Эти сроки были жестко привязаны к возрасту и техническому состоянию кораблей, состоящих сегодня на вооружении.

Как отмечают эксперты ЦИАКР, входящие в состав ВМСУ, практически все боевые корабли и катера достались Украине при разделе ЧФ СССР. Возраст большинства из них - свыше 20 лет. Почти все нуждаются в заводском ремонте, или ремонте отдельных узлов, систем. Высока вероятность того, что уже в 2010 году в ВМС останется только три корабля, у которых не истечет срок технической эксплуатации. Из этого следует, что, даже построив первые 4 корвета к 2017 году, Украина запаздывает. Именно поэтому для Минобороны так важна финансовая поддержка «Смарт-Холдинга».

Несвоевременное решение по своевременному иску

Что касается «Смарт-Холдинга», то его история как фигуранта в данном деле такова. В 2003 году по итогам конкурса Фонд государственного имущества продал 90,25% акций ЧСЗ Николаевской малотоннажной верфи (позже переименованной в ОАО «Судмашпром») за 119,3 млн. грн. В результате собственниками ЧСЗ стали российские бизнесмены - братья Игорь и Олег Чуркины. Вскоре ФГИ заявил о невыполнении покупателем завода своих инвестобязательств и потребовал через суд отменить итоги конкурса. В конце 2007 года ФГИ дал добро на продажу 90,95% акций ЧСЗ Херсонскому судостроительному заводу (ХСЗ). В итоге, ХСЗ и ЧСЗ вошли в состав судостроительного “Смарт-Холдинга”, принадлежащего российскому бизнесмену Вадиму Новинскому. Последний является бизнес-партнером Рината Ахметова, владея 25% акций металлургической компании Метинвест. Казалось бы, тесные связи с наиболее приближенным к нынешней власти олигархом должны были бы оградить В.Новинского от неприятных сюрпризов. Но как показывают последние события вокруг покупки “Запорожстали”, там, где речь идет о российских интересах, даже сам Р.Ахметов не в состоянии повлиять на ситуацию.

Как уже было сказано выше, в конце мая Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Генпрокуратуры и принял решение о признании незаконными договоров купли-продажи 90,25% акций ЧСЗ. Комментируя решение суда, первый заместитель генерального директора по развитию и управлению активами "Смарт-холдинга" Алексей Тимофеев отметил, что оно связано с событиями 2003 года, когда "Смарт-Холдинг" еще не пришел на ЧСЗ, и не касается деятельности холдинга.

В то же время, по его словам, нагнетание обстановки вокруг данного решения суда может нанести огромный ущерб Украине, так как в недавнем тендере по строительству серии корветов для ВМС Украины "Смарт-Холдинг" выступил гарантом финансовой поддержки строительства кораблей в случае перебоев с финансированием со стороны государства.

Между тем, В.Новинский отреагировал на решение суда достаточно спокойно. Он уверен в возвращении Черноморского судостроительного завода в собственность «Смарт-Холдинга».

По поводу сложившейся ситуации весьма откровенно высказался председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов в прямом эфире телеканала «Николаев». По его словам, три года иск прокуратуры о возврате ЧСЗ в госсобственность «лежал» без движения. «Чуркины доводили завод «до ручки», но решения такого не было. А теперь, когда предприятие начинает работать, а главное, когда завод выиграл конкурс на строительство корветов, появилось это алогичное решение», - отметил он.

Причину появившегося судебного решения именно сейчас губернатор видит в происках конкурентов ЧСЗ. По его мнению, кто-то из бывшей власти был очень недоволен тем, что Минобороны определило именно это предприятие победителем конкурса, ведь были и другие заводы, желающие получить этот заказ.

Видимо, Н.Круглов намекает на «Ленкузню», которую контролирует Петр Порошенко, и керченский судостроительный завод «Залив», принадлежащий Константину Жеваго. Но позволим себе не согласиться с предположением губернатора. Сегодня можно констатировать, что в стране выстроена жесткая властная вертикаль, которая вряд ли позволила бы провести несанкционированную атаку на ЧСЗ, а уж тем более со стороны олигархов, близких к оппозиции. Конечно, существует вероятность того, что старый иск Генпрокуратуры был активирован в интересах кого-то из провластных бизнесменов, но причин так считать пока нет, а значит снова всплывает фактор углубления украинско-российского сотрудничества…

Раньше нужно было меняться

Нет ни малейших сомнений в том, что представители российского ОПК заинтересованы в срыве проекта строительства украинского корвета совместно с европейскими производителями вооружений. Отказ Минобороны Украины от установки на новых кораблях российского вооружения обидел северную соседку в ее лучших чувствах. Да и вообще, любая интеграция украинского ОПК с европейскими коллегами воспринимается в России как недружественный акт. В адрес Украины сразу же начинают звучать обвинения в передаче НАТО “секретных” технологий, разработанных еще во времена СССР. К тому же, продолжение работ по корвету с французами и итальянцами, с российской точки зрения, явно не отвечает “духу дружеского диалога между двумя странами”. Ведь, как видно из ряда межгосударственных договоренностей, подписанных в последнее время, такой “диалог” предполагает лишь всестороннее углубление зависимости Украины от своего северного соседа. Особенно это касается военно-технических аспектов. Немало внимания россияне уделяют и непосредственно украинскому судостроению, наиболее перспективные предприятия которого они уже видят в составе Объединенной судостроительной корпорации РФ. Одним словом, косвенных улик хоть отбавляй, прямых, правда, - ни одной.

Идея перевооружения украинского флота за счет крейсера “Украина” была озвучена самой Украиной. 31 мая экс-начальник отдела главных специалистов боевого применения ракетно-артиллерийского оружия ВМС Украины Вадим Махно заявил журналистам, что крейсер «Украина» может быть передан России в обмен на несколько кораблей класса «тральщик» и «корвет».

В принципе, идея не нова, экс-командующий ВМС Украины, вице-адмирал Владимир Безкоровайный говорил о возможности обмена крейсера на корабли меньшего класса еще несколько лет назад, но тогда натянутые взаимоотношения между Украиной и РФ не позволили довести дело до конкретных переговоров, теперь же это вполне реально. Но когда В.Безкоровайный впервые предложил “меняться”, о строительстве корветов на украинских предприятиях только поговаривали, реальных шагов не было. Теперь же ситуация изменилась, контракт заключен.

Загрузить своих за счет чужих

Для Украины проект строительства корвета важен идеологически, так как именно в сотрудничестве с европейскими компаниями он может поднять на качественно новый уровень возможности оборонной промышленности Украины, считает руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей Згурец. “В рамках проекта создавались перспективные кооперационные связи. Для Украины крайне важно, чтобы проект оставался в том формате, в котором он разрабатывался”, - подчеркнул эксперт.

Что касается возможности обмена крейсера “Украина” на российские корветы, то, по его мнению, «следует помнить, что российские судостроительные заводы не в состоянии обеспечить новыми кораблями (типа “Сообразительный”) собственные ВМС. Темпы постройки значительно ниже запланированных, и у россиян просто отсутствует избыток производственных мощностей для того, чтобы строить корветы и для Украины. С другой стороны, корвет состоит из двух основных частей - корпуса и вооружения. Но выбор российских вооружений для украинского корвета не рационален, так как они проигрывают в сравнении с французскими образцами. Вариант обмена недостроенного крейсера на корветы, которые будут построены неизвестно когда – обмен шила на мыло”.

Конечно, отмечает эксперт, уже сейчас Украина должна подписывать контракты на поставку вооружений для корветов, но денег для их оплаты пока нет. “Однако, если рассматривать вариант российских корветов, то они обойдутся нам не дешевле. Стоимость российского корвета “Сообразительный” практически идентична цене украинского корвета с французским вооружением”, - пояснил он.

Комментируя удовлетворение иска Генпрокуратуры о незаконности приватизации ЧСЗ, эксперт напомнил, что Минобороны подписало договор на строительство корветов именно с этим предприятием. “Теперь совершенно не важно, будет ли завод частным или возвратится в госсобственность, данный контракт должен выполняться”, - считает эксперт.

Что касается финансовой поддержки, которую “Смарт-Холдинг” обещал оказать проекту, то, по мнению С.Згурца, частная компания не обязана затыкать дыры в оборонном бюджете. “В принципе, это неправильный подход. К тому же, вполне вероятно, что в результате удовлетворения иска Генпрокуратуры по ЧСЗ, который не имеет отношения к “Смарт-Холдингу”, компания в итоге только усилит свои позиции на предприятии”.

Таким образом, имеем вокруг строительства корвета весьма запутанную ситуацию. С одной стороны, если разделять оптимизм В.Новинского, через пару месяцев все станет на свои места. Но с другой стороны, никак не получается абстрагироваться от проблем российских производителей вооружений. В последнее время в российской прессе появляется масса публикаций, посвященных планам Минобороны РФ закупать то или иное западное вооружение. Естественно, что позиция предприятий российского ОПК по этому вопросу крайне негативная. В частности, в России хватает противников покупки у Франции корвета “Мистраль”, а так же его лицензионного производства на российских верфях. Тут следует разделить интересы российских судостроителей и производителей корабельного оборудования и вооружения. Если первые и так не справляются с заказами, то вторые после начала производства лицензионного “Мистраля” в РФ лишаются перспектив на получение крупных заказов от собственного оборонного ведомства. Естественно, они заинтересованы в поиске альтернативных рынков, а Украина как раз под боком. В свою очередь, российское руководство, лишая свои предприятия внутренних заказов, просто обязано искать для них работу на стороне. По большому счету, и судостроительные предприятия РФ могут смело отрапортовать властям о своей готовности построить для Украины хоть 10 корветов в установленный срок. Как известно, в таком деле главное зацепиться, а там уж как-нибудь выкрутятся. Ведь берутся же российские судостроители за индийские контракты, заранее понимая, что в оговоренный срок они не уложатся.

И пусть кому-то все выше изложенные факты покажутся конспирологическим бредом, автор будет только рад, если все так и окажется. Пока же остается реальная опасность того, что крейсер “Украина”, который проектировался как “убийца авианосцев”, станет “убийцей” проекта украинского корвета. Готовность РФ решить проблему этого долгостроя выглядит слишком удобным прикрытием для лоббирования интересов российского ОПК в Украине.

Антон Лосев (УНИАН)