Столичная власть напоминает об ограничении въезда грузовиков в Киев

В связи с наступлением жаркой погоды движение большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн по всем улицам Киева, в том числе, определенным для движения транзитного грузового транспорта, с 10.00 до 22.00 запрещено.

Как отмечается в сообщении пресс-службы КГГА, ограничение движения грузовиков в столице введено с целью предотвращения разрушения существующего дорожного покрытия на улично-путевой сети города, соответственно п.5, п.6 распоряжение КГГА от 25.07.2008 г. «О дополнительных мерах по упорядочению движения грузового автотранспорта в городе Киеве».

В мэрии объясняют, что асфальтобетонные покрытия при температуре воздуха выше +28 градусов на протяжении светового дня очень нагреваются, что приводит к механическим деформациям от нагрузок при движении большегрузного транспорта.

Соответствующие ограничительные мероприятия на уличной сети города осуществляются и контролируются нарядами дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Киева.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращается к автоперевозчикам с требованием безусловного выполнения вышеприведенного распоряжения КГГА. Специалисты обращают внимание на то, что игнорирование данных требований создает негативные условия для всех участников дорожного движения и влияет на его безопасность.