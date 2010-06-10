АвтоКрАЗ ожидает заказы из России

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) ожидает получить заказы на почти 100 единиц автомобилей КрАЗ разных моделей от российских предпринимателей и организаций, в том числе из Самарской, Московской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской областей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба холдинга, в частности, ожидаются заказы на полноприводные самосвалы КрАЗ-65032, самосвалы КрАЗ-65055, бетоносмесители, шасси КрАЗ-65053 и КрАЗ-63221 под установку различного специального оборудования для нефтегазового комплекса.

В пресс-службе сообщили, что с 1 по 5 июня в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 11-я Международная специализированная выставка «Строительная Техника и Технологии’2010». Холдинг впервые представил на российском рынке свою новую разработку – опытный образец перспективного самосвала КрАЗ С 20.0 колесной формулы 6х4 грузоподъемностью 20 т с компоновочной схемой «кабина над двигателем».

Также Холдинговая Компания представила москвичам и гостям выставки еще одну свою новинку – седельный тягач КрАЗ Т17.0 ЕX «Бурлак» колесной формулы 6х6.

На выставке был подписан протокол намерений между ХК «АвтоКрАЗ» и Челябинским машиностроительным заводом «Уралавтоприцеп» о совместном продвижении на рынки СНГ прицепа-тяжеловоза в составе тягача КрАЗ Т17.0ЕХ и самосвального полуприцепа грузоподъемностью 65 тонн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году АвтоКрАЗ отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% реализации 2008 года.