CB Richard Ellis взяла в управление логистический парк

Международная консалтинговая компания СB Richard Ellis (CBRE) подписала договор на оказание услуг управления логистическим парком East Gate Logistic в Борисполе с владельцем данного объекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно договору, СB Richard Ellis осуществляет коммерческое управление данным объектом. Компания CBRE также выступает агентом по сдаче в аренду помещений данного объекта.

Еast Gate Logistic – действующий логистический парк, который был построен в 2007 году. Объект находится по ул. Запорожская 28, в г. Борисполь, в 5 км от аэропорта «Борисполь». Общая площадь комплекса составляет более 49 тыс. кв. м, из них около 40 тыс. кв. м складских помещений, более 4,5 тыс. кв. м мезонина и более 4,5 тыс. кв. м офисных помещений. Среди основных арендаторов комплекса: FIEGE International и Auchan Group.

Сегодня в управлении и эксплуатации СB Richard Ellis в Киеве и Киевской области находится около 200 тыс. кв. м офисных и складских помещений, среди них: БЦ «Евразия», БЦ Eleven, БЦ «Прайм», логистические парки «Комодор» и Еast Gate Logistic, также CBRE оказывает услуги управления недвижимостью для Nokia Siemens Networks.

Справка УНИАН. CB Richard Ellis – консалтинговая компания в области недвижимости, имеет 450 офисов в 60 странах мира и штат сотрудников свыше 34 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка всех видов недвижимости, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.