В Украине начало работу представительство Citroen

Представительство французского автомобильного бренда Citroen объявило об официальном старте работы в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор подразделения Citroen предприятия «Пежо Ситроен Украина» Лоик СЕБРАК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, первым шагом в реализации долгосрочной маркетинговой стратегии компании стала презентация новой модели Citroen СЗ, с которой компания планирует занять не менее 1,3% доли рынка в В-сегменте.

Л.СЕБРАК отметил, что Citroen планирует до 2015 года увеличить свою долю на автомобильном рынке Украине до 3%, а также увеличить количество дилерских центров с существующих 25 до 40 дилеров во всех регионах Украины.

Вместе с тем, в рамках пресс-конференции состоялась презентация первого в Украине концептуального салона Citroen, который соответствует новым стандартам бренда и воплощает обновленную концепцию позиционирования Creative Techmologie.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroen (PSA, Франция) с целью усиления присутствия на украинском авторынке объявила об открытии в Украине предприятия «Пежо Ситроен Украина», задачей которого будет импорт транспортных средств, запасных частей и обеспечение дилерских сетей обеих марок.

PSA планирует к 2015 году увеличить свою долю на авторынке Украины до 7%.

Справка УНИАН. PSA Peugeot Citroën - французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе.