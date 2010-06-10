В Украине начало работу представительство Citroen
Представительство французского автомобильного бренда Citroen объявило об официальном старте работы в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор подразделения Citroen предприятия «Пежо Ситроен Украина» Лоик СЕБРАК сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, первым шагом в реализации долгосрочной маркетинговой стратегии компании стала презентация новой модели Citroen СЗ, с которой компания планирует занять не менее 1,3% доли рынка в В-сегменте.
Л.СЕБРАК отметил, что Citroen планирует до 2015 года увеличить свою долю на автомобильном рынке Украине до 3%, а также увеличить количество дилерских центров с существующих 25 до 40 дилеров во всех регионах Украины.
Вместе с тем, в рамках пресс-конференции состоялась презентация первого в Украине концептуального салона Citroen, который соответствует новым стандартам бренда и воплощает обновленную концепцию позиционирования Creative Techmologie.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroen (PSA, Франция) с целью усиления присутствия на украинском авторынке объявила об открытии в Украине предприятия «Пежо Ситроен Украина», задачей которого будет импорт транспортных средств, запасных частей и обеспечение дилерских сетей обеих марок.
PSA планирует к 2015 году увеличить свою долю на авторынке Украины до 7%.
Справка УНИАН. PSA Peugeot Citroën - французская автомобилестроительная компания, второй по величине производитель автомобилей в Европе.