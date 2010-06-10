Клюев поручил выделить 50 млн. грн. харьковскому метро

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил профильным ведомствам обеспечить финансирование завершения строительства станции «Алексеевская» Харьковского метрополитена в сумме около 50 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове после ознакомления с ходом строительных работ на станции.

«Я дал поручение. В пределах 50 млн. грн. мы выделим до конца года, чтобы решить этот вопрос», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Он поставил задачу харьковской местной власти сдать в эксплуатацию станцию до конца года.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что правительство сделает все, чтобы станция была построена уже в этом году. Он также отметил, что на протяжении последних лет местная власть самостоятельно решала вопросы финансирования объекта.

***Введение в эксплуатацию станции метро решит транспортную проблему не только для жителей Алексеевки, но и для районов области, которые территориально граничат с Харьковом.