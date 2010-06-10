«Укрзализныця» опровергает заявления предприятий ГМК

«Укрзализныця» опровергает заявления предприятий горно-металлургического комплекса о завышении тарифов на грузоперевозки. Об этом УНИАН заявил заместитель генерального директора ведомства Виктор ЧОРНЫЙ.

В частности, по его словам, ведомство сохранило льготы на уровне октября 2008 года на перевозку железорудного сырья (33%), кокса (12%), известняка (14%). В целом на сегодня уровень тарифов на перевозку готовой продукции предприятий ГМК на 3-5% ниже октября 2008 года, а продукции химической отрасли – на 6-10%. «Относительно предприятий химпрома все нормы постановления Кабмина выполняются». – подчеркнул В.ЧОРНЫЙ.

В то же, по его словам, Кабмин обязал металлургов также сохранять цены на свою продукцию - на уровне не выше экспортных. Однако мониторинг, проведенный «Укрзализныцей», выявил значительные расхождения между экспортными ценами и фактическими. Так, Нижнеднепровский трубопрокатный поднял цены на 16% против октября 2008 года, ММК им. Ильича, ДМЗ им Петровского и Нижнеднепровский трубопрокатный завод – 22-24%, МК «Азовсталь» – на 72% (в текущем году).

Заместитель генерального директора «Укрзализныци» сообщил, что ведомство обратилось с запросом в Министерство экономики и Министерство промышленной политики с просьбой официально подтвердить цены, задекларированные металлургами на свою продукцию. «На сегодняшний день такое подтверждение не было получено. В связи с этим, а также в соответствии с п. 3 постановления Кабинета министров №289 от 24 марта 2010 года «Укрзализныця», начиная с 30 июня, также прекращает выполнение этого постановления», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, представители предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины вчера на ежемесячном балансовом совещании отрасли в Днепропетровске заявили о завышении тарифов на грузоперевозки со стороны «Укрзализныци» вопреки условиям постановления Кабинета министров №289 от 24 марта 2010 года, предусматривающего продление антикризисных мер для ГМК на второй квартал 2010 года.

Справка УНИАН. Постановлением №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе», Кабинет министров продлил мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также льготные тарифы на природный газ для предприятий ГМК и химпрома. Действие норм постановления в 2008-2009 годах ежеквартально продлевалось новыми правительственными постановлениями. В 2010 году срок действия постановления был продлен на 1-й квартал.