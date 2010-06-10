«Укрзализныця» и DB Schenker увеличат объемы перевозок грузов

«Укрзализныця» и компания «DB Schenker» (Германия) увеличат объемы перевозок грузов в направлении восток-запад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора ведомства Виктор ЧОРНЫЙ.

В частности, вырастут перевозки зерна, железной руды, товаров народного потребления и продукции высокой переработки, как по территории Украины, так и Западной Европы, где оператором является «DB Schenker». Последняя группа грузов является высоко-конкурентной и "Укрзализныця" совместно с немецкой компанией готова за нее побороться, отметил он.

Со своей стороны директор Восточного региона «DB Schenker» Ганс Георг ВЕРНЕР отметил, что компания заинтересована в наращивании перевозок угля и древесины, а позже - руды. «Реальное сотрудничество началось всего два месяца назад, и надо начинать с нескольких проектов, - пояснил он. – А в перспективе мы говорим об 1 млн. тонн (грузов со стран СНГ в Европу – УНИАН)».

Он сообщил, что недавно компания приобрела несколько операторов в Польше и Венгрии, после чего сотрудничество с "Укрзализныцей" приобрело более конкретный характер.

Напомним, что сегодня в Киеве состоялся деловой форум "Проблемы и перспективы развития грузовых перевозок" при участии "Укрзализныци", немецкой компании «DB Schenker» и компаний грузоотправителей: "Метинвестхолдинг", Полтавский ГОК, "Технобуд" и др.

Справка УНИАН. В 2009 г. объемы перевозок между Украиной и странами ЕС составили 28 млн. 672.9 тыс. тонн, в частности, с Германией - 546.2 тыс. т. В структуре экспортных грузов Германии транзит из Украины составляет 98% (зерно и продукты перемола - 32,4%, железная и марганцевая руды - 18%). Большая часть грузов направляется через порты Черного моря.