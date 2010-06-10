«Укрзализныця» закупит 2,2 тыс. полувагонов

«Укрзализныця» закупит в текущем году 2200 полувагонов. В частности, 1400 полувагонов будут закуплены за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), остальные – за собственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время делового форума "Проблемы и перспективы развития грузовых перевозок" заместитель генерального директора ведомства Виктор ЧОРНЫЙ.

По информации В.ЧОРНОГО, украинские вагоностроители наращивают объем производства. Так, если на протяжении 2009 г. было построено всего 3 тыс. грузовых вагонов, то за пять месяцев текущего года – 13 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития в январе 2009 года принял решение о выделении Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныце») кредита в размере 62,5 млн. долл. на покупку грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. Общая стоимость проекта – 73,5 млн. долл. (15% – средства «Укрзализныци»).