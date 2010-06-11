В Украине начата регистрация мопедов

В Украине начали регистрацию мопедов с выдачей специальных номерных знаков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины со ссылкой на заместителя начальника Департамента ГАИ МВД Украины Александра ДЕМЬЯНКО.

Он напомнил, что введение государственной регистрации мопедов с 1 января 2010 года предусмотрено принятым 24 сентября 2008 года Верховной Радой Законом „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения”.

Как отметил А.ДЕМЬЯНКО, первая государственная регистрация мопедов, приобретенных до 2010 года, до 1 июля этого года может проводиться без предоставления документов, которые подтверждают правомерность их приобретения, по установленной процедуре после проведения Госавтоинспекцией соответствующих проверок.

Во время регистрации мопедов предусматривается выдача временных регистрационных талонов на бумажной основе, которые в 5 раз дешевле пластикового свидетельства о регистрации. При этом срок действия таких талонов не устанавливается.

Стоимость регистрации мопедов должна состоять только из стоимости временного регистрационного талона (45 грн.), номерного знака, услуг за осмотр транспортного средства (11 грн.) и оформления регистрационных документов (15 грн.).

Для мопедов разработан отдельный тип номерных знаков. На сегодняшний день Департаментом ресурсного обеспечения МВД Украины на основании проведенных тендерных процедур определены производители этих номерных знаков и подготовлены проекты договоров. Ориентировочная стоимость номерных знаков для мопедов не будет превышать 25 грн.

В ГАИ отмечают, что право на управление мопедами (категория „A1”) может быть предоставлено лицам, которые достигли 16-летнего возраста. Право на управление транспортными средствами соответствующей категории подтверждается удостоверением водителя транспортного средства и талоном к удостоверению водителя транспортного средства.

А.ДЕМЬЯНКО сообщил, что с начала года в Украине зарегистрировано 972 ДТП с участием водителей мопедов (из них 752 - с пострадавшими), в которых 57 человек погибли и 853 получили травмы.