Грузооборот российских морских портов вырос на 10,9%

Грузооборот морских портов России за январь-май текущего года вырос на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 214,18 миллиона тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию морских торговых портов (АСОП).

Объем перевалки сухих грузов вырос на 14,4% и составил 84,94 миллиона тонн, в том числе угля на 13,8% - до 26,98 миллиона тонн, черных металлов на 10,3% - до 12,25 миллиона тонн, зерна на 1,0% - до 8,6 миллиона тонн, минеральных удобрений на 32,7% - до 4,79 миллиона тонн, грузов в контейнерах на 36,7% - до 12,89 миллиона тонн. Объем перевалки наливных грузов увеличился на 8,6% - до 129,24 миллиона тонн, в том числе нефти на 4,5% - до 87,23 миллиона тонн, нефтепродуктов на 18,7% - до 41,32 миллиона тонн.

Экспортных грузов перегружено 167,3 миллиона тонн, что на 11,7% больше прошлогоднего показателя. Объем перевалки импортных грузов вырос на 36,7% - до 14,3 миллиона тонн, транзитных - сократился на 1,2%, до 18,4 миллиона тонн, каботажных - сохранился на уровне прошлого года в 14,2 миллиона тонн.

Операторы морских терминалов Северо-Западного бассейна перегрузили за январь-май 91,56 миллиона тонн грузов, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Объем перевалки сухих грузов вырос на 13,2% - до 32,9 миллиона тонн, наливных на 0,6% - до 58,7 миллиона тонн. Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург вырос на 16,9% - до 20,89 миллиона тонн, порта Калининград - на 25,3%, до 6,34 миллиона тонн, порта Усть-Луга - на 22,4%, до 4,28 миллиона тонн. Порты Южного бассейна увеличили грузооборот на 3,3% - до 75,28 миллиона тонн. В частности, по сухим грузам объем перевалки вырос на 8,1% - до 26,5 миллиона тонн, по наливным грузам - сохранился на уровне прошлого года и составил 48,7 миллиона тонн. Туапсинский морской торговый порт (ОАО "Туапсинский МТП") перегрузил 8,22 миллиона тонн грузов, что на 12,1% больше, чем в январе-мае 2009 года, операторы морских терминалов порта Кавказ увеличили перевалку грузов на 22,6% - до 3,59 миллиона тонн, порт Ростов - на 63,4%, до 2,87 миллиона тонн, порт Азов - на 11,4%, до 1,89 миллиона тонн. Грузооборот порта Новороссийск сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года - 51,2 миллиона тонн. Грузооборот портов Дальнего Востока вырос на 43,8% - до 47,34 миллиона тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 23,7% - до 25,5 миллиона тонн, наливных - в 1,8 раза, до 21,9 миллиона тонн. Компании порта Ванино увеличили грузооборот на 16,3% - до 10,42 миллиона тонн, Владивосток - на 26,7%, до 6,74 миллиона тонн, Находка - на 6,5%, до 6,81 миллиона тонн. Операторы морских терминалов порта Восточный увеличили объем перевалки грузов в 1,8 раза - до 13,77 миллиона тонн за счет ввода в эксплуатацию перегрузочного нефтеналивного комплекса в Козьмино, портов Сахалина - в 2,2 раза, до 8,27 миллиона тонн благодаря запуску перегрузочного комплекса нефти и газа в Пригородном. Ассоциация морских торговых портов (АСОП) создана в 1987 году и объединяет более 50 организаций и предприятий морского транспорта России.

В состав АСОП входят морские торговые порты, экспедиторские и агентские компании, научно-исследовательские институты, учебные заведения морского транспорта.