Украина и Польша продвигают проект нового контейнерного поезда

Украинские и польские транспортники инициировали проект создания нового международного маршрута железнодорожных контейнерных перевозок – Одесса (Украина) – Славкув (Польша).

Проект заявлен в ходе международного форума «День международного экспедитора», приуроченного к проведению международного выставочного мероприятия «IX Международная транспортная неделя «ИнтерТранспорт» (Одесса), сообщает РДЖ-Партнер.

Его инициаторами стали «ООО ПКП ЛХС» (польский железнодорожный перевозчик, управляющий инфраструктурой ширококолейной линии Изов/Хрубешов – Славкув), АО «ПЛАСКЕ» (украинская транспортно-логистическая компания) и ТИС («Трансинвестсервис», крупнейшая частная терминальная компания Украины, дислоцирующаяся в Одесском регионе).

Основой проекта стала инфраструктура колеи 1520, проходящей по польской территории (участок от погранперехода Изов/Хрубешов до ст. Славкув близ Катовице). Включение в проект ст. Славкув, располагающуюся на стыке участков колеи 1520 и 1435, обеспечивает выход маршрута на Западную Европу. Морское плечо (Одесса, терминал «Трансинвестсервис») обеспечивает выход маршрута на государства причерноморской зоны (Грузию, Турцию, Болгарию, Армению, Азербайджан) и бассейн мирового океана. Дополнительное преимущество маршруту обеспечит включение в него Киева как всеукраинского дистрибутивного центра. Соответственно, длина маршрута Одесса – Изов/Хрубешов – Славкув составляет 1361 км; в случае включения Киева – 1725 км.

По мнению участников проекта, загрузка маршрута в первоначальном варианте может составить порядка 4 тыс. TEU. На сегодня проект находится на стадии утверждения; следующий этап – формирование сквозной ставки.