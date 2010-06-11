Поезд «Викинг» увеличил перевозку контейнеров на 16%

Контейнерный поезд «Викинг» по итогам 2009 г. продемонстрировал рост объемов перевозок

Несмотря на кризис, проект «Викинг» демонстрирует позитивную динамику загрузки – 2009 год завершился с ростом объемов перевозок контейнеров в составе поезда «Викинг» на 16%, до 39,517 тыс. TEU, сообщает РЖД-Партнер.

Такая информация обнародована в ходе международного форума «День международного экспедитора», приуроченного к проведению международного выставочного мероприятия «IX Международная транспортная неделя «ИнтерТранспорт» (Одесса).

Как отметили участники форума, поезд «Викинг» (Ильичевск/Одесса – Клайпеда) как проект развивается стабильно, год от года наращивая загрузку. С момента выхода на существенные объемы (2003 г., около 15 тыс. TEU) наивысшие темпы роста были достигнуты в предкризисном 2007-м году – 40,066 тыс. TEU (+74%). Начавшийся кризис привел к спаду, единственному за период работы «Викинга» на 15%, – до 34,015 тыс. TEU по итогам 2008 г.

Прошедший год, несмотря на продолжающийся общеэкономический кризис, продемонстрировал восстановление процесса наращивания загрузки поезда. Более того, результат года практически достиг рекордного показателя, полученного в 2007 г. (40 тыс. TEU). Это говорит о высоком потенциале проекта, подчеркнули участники заседания.

Всего с момента запуска поездом «Викинг» перевезено 153,899 тыс. TEU.