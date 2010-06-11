ГАИ проверяет таксистов, которые нелегально перевозят пассажиров

Глававтотрансинспекция Министерства транспорта и связи Украины начала рейды-проверки таксистов, которые нелегально осуществляют перевозку пассажиров от ГП «Международный Аэропорт «Борисполь».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, только за первый день рейда выявлено 12 автотранспортных средств, водители которых осуществляли перевозку пассажиров «нелегально» - без оформления соответствующих документов, в частности, без лицензий и лицензионных карточек.

Всех нелегальных таксистов МТСУ привлечет к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Мероприятия по устранению незаконных автоперевозчиков с территории аэропорта «Борисполь» продлятся до 23 июня.