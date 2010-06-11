В Остраве презентовали первый украинско-чешский троллейбус

14:27, 11 июня 2010
Транспорт/Связь
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...в рамках проекта «Богдан-Geneles»

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, в презентации и освящении троллейбуса 10 июня принял участие вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ.

Кроме того, В.ТИХОНОВ встретился с мэром г. Острава Петером КАЙНАРОМ и генеральным директором компании «Сежелек» Станиславом КУНДРАЧЕКОМ.

Вице-премьер-министр во время презентации совместного проекта «Богдан-Geneles» отметил: "Лишь основанное на принципах взаимовыгодности, партнерства и взаимодоверия сотрудничество между Украиной и Чехией, может принести плоды".

Осматривая экспозицию, В.ТИХОНОВ отметил, что сегодняшнее событие имеет знаковый характер, ведь речь идет о завершающем этапе реализации чрезвычайно успешного проекта производственной кооперации украинских и чешских машиностроительных предприятий.

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