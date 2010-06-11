Черкасский горисполком ведет переговоры с ЛуАЗом

Черкасский горисполком ведет активные переговоры с заводом "ЛуАЗ" о закупке в лизинг новых троллейбусов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр Черкасс Сергей ОДАРЫЧ.

Речь идет о закупке от 8 до 20 новых троллейбусов. Если удастся договориться с государственными банками о льготных условиях получения кредита, город закупит 20 новых троллейбусов, если нет - 8.

По словам С.ОДАРЫЧА, осуществить закупку новых троллейбусов можно будет в рамках общей программы «ЛуАЗа» и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по развитию электротранспорта в городах Украины.

Есть ряд банков, которые готовы поддерживать, есть готовность МинЖКХ, отметил С.ОДАРЫЧ. Также существует договоренность, что МинЖКХ заплатит 10% стоимости транспорта при покупке. Кроме того, Черкасский горисполком ведет переговоры с банками, чтобы минимизировать ту часть, которую должен платить город. Не исключено, что город не будет платить ничего, а банк и министерство заплатят всю сумму, а городская власть Черкасс потом будет выплачивать 90% стоимости на протяжении 10 лет, сказал мэр Черкасс.

Справка УНИАН. ОАО «ЛуАЗ» входит в корпорацию «Богдан» .