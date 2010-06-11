Посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ допускает создание совместного предприятия Украины и России в области авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции.

«В ближайшее время возможно создание совместного предприятия в долях 50 на 50, которое будет заниматься маркетингом и продвижением продукции, которая конструируется на КБ имени Антонова и производится в России», - сказал посол.

М.ЗУРАБОВ добавил, что задачами совместного предприятия могут стать оптимизация комплектации производств необходимыми элементами и послепродажное обслуживание.