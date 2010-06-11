«Нафтогаз» утвердил программу инвестиций «Укртрансгаза»

НАК «Нафтогаз Украины» утвердила Программу реконструкции, технического переоснащения, расширения и планово-предупредительных ремонтов объектов ДК «Укртрансгаз» на 2010 год и Программу капитальных инвестиций ДК «Укртрансгаз» на 2010 год в сумме около 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что такое решение было принято в ходе совещания по проблемным вопросам функционирования газотранспортной системы (ГТС) Украины под председательством министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, которое состоялось сегодня на компрессорной станции «Ужгород» Управления магистральных газопроводов (УМГ) «Прикарпаттрансгаз».

Во время совещания председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН отметил, что отработанные мероприятия предусматривают внедрение технических решений и привлечение финансовых ресурсов для их реализации.

«Целеустремленная робота по обоим направлениям позволит обеспечить постоянную и бесперебойную работу нашей ГТС», – сказал Е.БАКУЛИН.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.