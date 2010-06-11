"АэроСвит" открывает рейс между Днепропетровском и Берлином

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" расширяет сеть рейсов из Украины в Германию. С 1 июля перевозчик приступает к обслуживанию воздушной линии Днепропетровск-Берлин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы в столицу Германии будут выполняться ежедневно.

В понедельник, вторник, среду и четверг отправка рейса из Днепропетровска в 8:00, прибытие в Берлин - в 9:55 по местному времени. Время вылета в обратном направлении - 11:05, посадки в Днепропетровске - 14:45.

А в пятницу, субботу и воскресенье пассажиры смогут вылететь из аэропорта "Днепропетровск" в 10:40, в столицу Германии они прибудут в 12:35. В обратном направлении самолет будет отправлен в 13:35 и осуществит посадку в Днепропетровске в 17:15.

Берлин станет третьим немецким городом, в дополнение к Гамбургу и Дюссельдорфу, в который "АэроСвит" доставляет пассажиров из Украины.

Справка УНИАН. Компания "Аэросвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года "АэроСвит" обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных направлений в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок. Компания также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины - Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

Флот компании состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами "АэроСвит" на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.