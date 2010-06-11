В депо Гребенка отремонтируют 100 вагонов и локомотивов ЮЖД

До 2011 года в пассажирском депо Гребенка планируют отремонтировать 100 вагонов и локомотивов подвижного состава Южной железной дороги

Об этом журналистам рассказал помощник начальника Полтавской дирекции железнодорожных перевозок Игорь Фесенко.

«Усилиями руководства ЮЖД проведены работы по реконструкции грузового вагонного депо Гребенка на пассажирское. Теперь здесь будут заниматься капитальным и другими видами ремонтов пассажирских вагонов. В депо установлено современное оборудование, значительно повлияет на повышение качества ремонтов. Здесь же оборудовали уникальную современную линию по покраске пассажирских вагонов - первую на Южной железной дороге. На украинской железной дороге дефицит пассажирских вагонов, поэтому если будем ремонтировать их в Гребенке на полную проектную мощность, сможем частично покрывать дефицит»,-сказал Игорь Фесенко.

Он также отметил, что в этом году ЮЖД планирует пополнить пассажирский парк приобретением новых вагонов.