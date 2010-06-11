МТСУ заинтересовано в открытии авиапространства для Европы,

Министерство транспорта и связи Украины однозначно заинтересовано в открытии авиационного пространства Украины для стран Европы, однако еще раз подчеркивает необходимость взвешенного подхода к принятию окончательного решения по этому вопросу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранса, об этом шла речь во время встречи министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО с Генеральным директором Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA – International Air Transport Association) Джованни БИЗИНЬЯНИ.

Д.БИЗИНЬЯНИ отметил, что во время переговорных процессов, которые касаются либерализации рынков между странами, IATA всегда советует правительствам этих стран позаботиться о национальных авиаперевозчиках, чтобы они могли достойно конкурировать с более мощными соперниками.

«Мы понимаем, что рано или поздно авиационный рынок между Украиной и ЕС будет открыт, и сейчас прилагаем максимум усилий для того, чтобы при подписании соглашения об Общем авиационном пространстве были учтены интересы всех субъектов отечественной отрасли гражданской авиации, в частности, аэропортов, авиакомпаний, производителей авиационной техники и провайдеров аэронавигационного обслуживания. Надеемся, что IATA также окажет нам консультативную помощь во время решения этого вопроса», - сказал К.ЕФИМЕНКО.