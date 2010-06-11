Barclays Capital инвестировал в Украине 2 млн. долларов

Инвестиционный банк Barclays Capital, подразделение Barclays Bank PLC, объявил сегодня о своем решении построить третий глобальный центр разработки и технической поддержки в Киеве в дополнение к двум уже действующим в Сингапуре и Праге.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе банка.

Согласно сообщению, для создания ИТ-центра на базе EPAM Systems, самого защищенного и технически совершенного в Украине, Barclays Capital уже инвестировала более 2 млн. долларов США в формирование высококачественной инфраструктуры с использованием решений от Hewlett Packard, Cisco, Microsoft и др. Инвестиции Barclays Capital и EPAM Systems в Киевe имеют долгосрочную перспективу.

Как отмечается в сообщении, компания EPAM Systems, крупнейший и наиболее компетентный разработчик заказного программного обеспечения в Восточной Европе, была выбрана партнером для строительства и управления самым современным и безопасным ИТ-центром в Украине, где к концу 2012 года будет работать команда из 500 ИТ-профессионалов.

Выбор в пользу Украины был сделан благодаря наличию в стране достаточного количества ИТ-специалистов с отличной технической подготовкой и аналитическими способностями. Инвестиция в киевский центр позволит Barclays Capital далее диверсифицировать географию своих сотрудников, увеличив их численность во всем мире до 800 ИТ-профессионалов в 2010 году с перспективами дальнейшего роста в ближайшие годы.

Руководитель IT EMEA в Праге и Киеве (Barclays Capital) Сара ГРЕЙВ отметила, что Киев является ключевым стратегическим центром «в реализации наших планов технологического роста», при этом команда из 50 инженеров уже начала работу. По ее словам, использование наиболее современного оборудования, программного обеспечения и систем безопасности сделает киевский центр одним из самых высокотехнологичных и конкурентоспособных по качеству услуг и инновационности.

Команды ИТ-специалистов сконцентрируют свои усилия на разработке программного обеспечения для внутренних проектов на C++, Java или C# для широкого спектра бизнес-приложений, начиная от электронного трейдинга до систем управления рисками, используемых во всех структурах банка. Киевский центр, созданный ЕРАМ Systems, был полностью интегрирован в защищенную ИТ-инфраструктуру банка для обеспечения бесперебойной работы бизнес-приложений и предоставления поддержки бизнес-пользователям многочисленных критически важных систем банка.

“Киевский центр будет предоставлять важные услуги, необходимые для банковской деятельности Barclays Capital по всему миру”, - сообщил президент европейского подразделения ЕРАМ Systems Карл РОББ.

Справка УНИАН. Barclays Capital является подразделением инвестиционного банкинга в составе Barclays Bank PLC. Имея четко определенную бизнес-структуру, Barclays Capital предоставляет полный спектр услуг крупным корпоративным, государственным и институциональным клиентам в сфере стратегического консультирования, финансового менеджмента и управления рисками. Barclays Capital имеет офисы по всему миру, в которых работает более 23 000 человек, что позволяет охватить клиентов по всему миру, предоставляя консультационные услуги в соответствии с потребностями и требованиями акционеров и инвесторов.

Barclays является одним из основных мировых лидеров по предоставлению финансовых услуг и работает в более чем 50 странах мира с общим числом сотрудников более 144 тыс.

Компания EPAM Systems, Inc. была основана в 1993 году со штаб-квартирой в США. EPAM является признанным лидером разработки программного обеспечения и ИТ-консалтинга с центрами поддержки в Центральной и Восточной Европе. Ключевыми сферами специализации ЕРАМ являются разработка, тестирование, сопровождение и поддержка заказного программного обеспечения и бизнес-приложений, а также ИТ-консалтинг с учетом отраслевой специфики бизнеса. В ЕРАМ работает более 5000 сотрудников. Отделения компании по поддержке клиентов и разработке ПО находятся в Северной Америке, Великобритании, Германии, Швейцарии, Швеции, России, Беларуси, Венгрии, Украине и Казахстане.