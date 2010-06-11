ЮЖД планирует запустить электропоезд

Южная железная дорога планирует до 2011 года завершить работы по электрификации путей и запустить электропоезд из Полтавы в Кременчуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил помощник начальника Полтавской дирекции железнодорожных перевозок Игорь ФЕСЕНКО.

«Программа электрификации предусматривает полностью завязать главный электроход с Харькова и Полтавы на черноморские порты и перевозить грузы электропоездами. Это значительно уменьшит себестоимость грузовых перевозок. До конца нынешнего года планируем закончить работы по электрификации и пустить электропоезд из Полтавы в Кременчуг», - сказал И.ФЕСЕНКО.

По его словам, специалистами ЮЖД уже обновлена инфраструктура на участке от Полтавы до станции Малая Перещепина, проведен ремонт путей и платформ. На станции Малая Перещепина будет введен в действие современный модульный пост электрической централизации.