На ЮЖД стартует проект по использованию GPS/GLONASS

На Южной железной дороге (ЮЖД) 15 июня стартует пилотный проект по использованию в пригородном сообщении глобальной навигационной спутниковой системы GPS/GLONASS.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил помощник начальника Полтавской дирекции железнодорожных перевозок Игорь ФЕСЕНКО.

«На каждой из железнодорожных платформ будут установлены специальные электронные табло, связанные с установленной на поездах системой GPS. Пассажиры получат возможность в режиме онлайн отслеживать и информацию о расписании движения электропоездов, и, исходя из реальной дислокации электропоездов, сведения о возможных отклонениях от графика движения. Нововведение заработает полностью с 15 июня»,- сказал И.ФЕСЕНКО.

По его словам, первыми преимущества спутниковых технологий оценят пассажиры направления Харьков-Казачья Лопань. Часть электросекций Харьковского моторвагонного депо уже оснащены бортовыми интеллектуальными комплексами локомотива (Бикл), а на станциях Харьков-Пассажирский, Харьков, Салатино и Казачья Лопань уже установлены электронные табло.

Это будет очень удобно для пассажиров и одновременно будет дисциплинировать диспетчеров. К Евро-2012 такими системами должны оборудовать все пограничные станции.