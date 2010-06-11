Столичная ГАИ напоминает водителям, что движение грузового транспорта по Киеву в жару запрещено.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления ГАИ г. Киева.

По информации ГАИ, специалисты уже давно просчитали, что асфальтобетонное покрытие при температуре воздуха выше +28 градусов по Цельсию настолько нагревается, что это приводит к значительным деформациям проезжей части, образованию колейности и наплывов. Это в первую очередь касается большегрузного транспорта.

Для предотвращения разрушения существующего дорожного покрытия на улично-дорожной сети города, а также согласно распоряжения Киевской городской государственной администрации 25 июля 2008 года № 1024, в связи с повышением температуры воздуха в столице от +28 С и выше, движение большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн по всем улицам города, в том числе определенным для движения транзитного грузового транспорта, с 10:00 до 22 часов запрещено.

Учитывая, что игнорирование озвученных требований влечет за собой угрозу безопасности дорожного движения в столице, нарядами ГАИ будет повсеместно осуществляться строгий контроль за выполнением данного распоряжения, отметили в Отделе по связям с общественностью УГАИ г. Киева.