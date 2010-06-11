Из пиратского плена освобождены десять украинцев

Только что Министерство иностранных дел Украины получило информацию об освобождении судна – автомобилевоза Asian Glory под флагом Великобритании, на борту которого среди других членов экипажа находились 10 граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, с момента захвата в пиратский плен 1 января 2010 года внешнеполитическое ведомство держало указанное дело на особом контроле.

Министерство иностранных дел на постоянной основе занималось вопросами безопасности граждан Украины, захваченных морскими корсарами, обеспечения их необходимыми продуктами питания, питьевой водой и медикаментами, с целью облегчить их пребывание в плену морских разбойников, говорится в комментарии заместителя министра Руслана ДЕМЧЕНКО.

«В МИД состоялись встречи с родственниками украинских моряков, в частности, моя последняя встреча состоялась 9 июня 2010 года. В ходе бесед они были информированы о состоянии здоровья членов экипажа, уровне обеспечения провизией и принятых Министерством иностранных дел Украины мерах по делу освобождения украинских моряков из пиратского плена. Благодаря совместным усилиям МИД, дипломатических учреждений Украины за рубежом, других причастных учреждений, компании оператора Zodiac Maritime Agencies LTD достигнута общая цель – освобождение наших моряков и сохранение их жизней и здоровья», - отмечает Р.ДЕМЧЕНКО.

МИД продолжает контролировать ситуацию вокруг возвращения моряков на Родину.

Р.ДЕМЧЕНКО отметил, что МИД продолжает прилагать усилия для освобождения еще четырех граждан Украины, которые находятся в плену сомалийских пиратов на трех судах: MV Frigia, Marida Marguerite и Eleni P.

Внешнеполитическое ведомство Украины продолжает принимать все возможные меры дипломатического характера с целью скорейшего освобождения украинских моряков из пиратского плена.