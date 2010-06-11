Госавиаадминистрация и IATA подписали меморандум

Государственная авиационная администрация Министерства транспорта и связи Украины и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA - International Air Transport Association) подписали Меморандум о намерениях.

Об этом говорится в пресс-релизе Минтранссвязи, переданном УНИАН.

Документ был подписан в рамках встречи министра транспорта и связи Украины Константина ЕФИМЕНКО и генерального директора IATA Джованни БИЗИНЬЯНИ.

Меморандум предусматривает расширение стратегического партнерства и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, которое будет способствовать росту безопасности полетов, внедрению современных технологий перевозок, а также эффективному и устойчивому развитию гражданской авиации.

Участие во встрече приняли руководители Госавиаадминистрации, Украэроруха и ведущих украинских авиакомпаний.

Справка УНИАН. IATA - международная неправительственная организация, основанная в 1945 году во время Конференции в Гаване (Куба). Деятельность IATA направлена на сотрудничество между авиакомпаниями для предоставления безопасных, надежных и экономичных услуг воздушных перевозок для потребителей всего мира. На сегодняшний день членами IATA являются около 230 авиакомпаний из свыше 140 стран мира, которые осуществляют 93% всех международных авиарейсов. Среди них - украинские авиаперевозчики «Аэросвит» и «МАУ».