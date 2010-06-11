Грищенко обсудил переход Украины на цифровое телевидение

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Хамадуном ТУРЕ вопрос перехода Украины на цифровое телевидение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, министр подтвердил заинтересованность нашего государства в дальнейшем привлечении потенциала МСЭ для ускорения перехода Украины на цифровое телевидение, в частности в контексте подготовки к проведению Евро-2012. К.ГРИЩЕНКО также выразил надежду, что Союз и в дальнейшем будет проводить в нашей стране международные мероприятия под своей эгидой.

В свою очередь, Х.ТУРЕ высоко оценил деятельность Украины как члена Совета МСЭ и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия с нашим государством. Отдельно он отметил стремительное развитие отрасли связи Украины, о чем свидетельствует недавно проведенный специалистами Союза анализ развития телекоммуникаций стран региона СНГ.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями относительно хода реализации решений Всемирного саммита по вопросам информационного общества, прежде всего, относительно гарантирования кибербезопасности и предоставления помощи в преодолении «цифрового разрыва» развивающимся странам. Была обсуждена и подготовка к Полномочной конференции МСЭ в 2010 году (4-22 октября в Мексике), во время которой состоятся выборы руководства МСЭ, членов Радиорегламентарного комитета и государств-членов Совета Союза.