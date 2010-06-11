Процедуры контроля в портах нужно упростить

Министерство транспорта и связи Украины инициирует упрощение процедур контроля грузов и судов в морских торговых портах.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, об этом заявил сегодня министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО во время совещания, посвященного созданию благоприятных условий для судовладельцев и повышению качества обслуживания судов и увеличению объемов грузопереработки.

Министр поручил инициировать обращение к контролирующим органам для осуществления конкретных мер по внедрению европейских стандартов прохождения контроля грузами и судами.

В настоящее время из-за длительной и сложной процедуры, например, досмотра контейнеров со стороны контролирующих органов, сроки пребывания контейнеров в портах увеличиваются, по этой причине грузовладельцы и судовладельцы несут

дополнительные убытки.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы решить эту проблему», - пообещал К.ЕФИМЕНКО.

По информации пресс-службы, отдельным вопросом стоит внедрение «свободной практики» в морских портах, что позволит проводить грузовые операции без работы (или во время работы) комиссии на борту судна.