Вагон-автомибелевоз ЮЗЖД перевез 369 автомобилей

В мае этого года вагон-автомобилевоз Юго-западной железной дороги перевез 93 автомобиля. В целом же с начала 2010 года вагон-автомобилевоз обеспечил перевозку 369 легковых машин. сообщает пресс-служба дороги.

Вагон-автомобилевоз Юго-Западной железной дороги постоянно курсирует сообщением Киев-Симферополь-Киев в составе поезда №12/11. Из Киева он отправляется по парным числам месяца, из Симферополя - по непарным.

Для перевезки автомобиля оформляется заявка не более, чем за 45 суток и не менее, чем за три часа до отправления поезда.

Для заказа услуги, а также бронирования места в автомобилевозе можно обращаться по телефону (044) 465-20-55.