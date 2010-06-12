В Тернополе сегодня будут соревноваться автомобили-роботы

В Тернополе сегодня пройдут первые в Украине соревнования среди автомобилей-роботов. Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов соревнований Остап КРУЦКЕВИЧ, особенность гонок заключается в том, что автомобили на трассе едут сами по себе, ими никто не руководит. «Каждый робот запрограммирован его разработчиком, чем интеллектуальнее программа – тем более шансов у автомобиля на победу. Например, в программе заложено умение обгонять соперника, снижение скорости на поворотах, при желании можно запрограммировать и маневры, благодаря которым робот при приближении к сопернику будет пытаться его опрокинуть», – рассказывает О.КУЦКЕВИЧ.

По его словам, в целом робот состоит из микросхем, батареи, двигателя и разнообразных элементов, которые позволяют ему видеть препятствия на трассе и вести себя в соответствии с ситуацией на трассе.

Будут соревноваться автомобили, изготовленные выпускниками технических вузов Западной Украины, на 30-метровой кольцевой трассе по правилам, действующим на гонках «Формулы 1». Начнутся гонки в 12 часов в Галицком институте, участие в них примут команды из Львова, Черновцов и Тернополя.

Регламентом соревнований предусмотрено, что автомобиль-робот должен весить не более 3 кг и иметь длину до 0,5 м.