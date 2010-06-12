Председателем набсовета «АвтоКрАЗа» назначен Бевза

11 июня 2010 года на собрании Наблюдательного совета ХК "АвтоКрАЗ" (Кременчуг, Полтавская обл.) председателем набсовета предприятия избран Андрей БЕВЗА вместо ООО "Веррона Плюс".

Об этом сообщил представитель холдинга.

По его словам, ООО «Веррона Плюс» владеет 1 акцией ХК "АвтоКрАЗ" и находилось на данной должности с 29.04.2010 года.

«Члены набсовета решили назначить на должность Председателя Наблюдательного совета ХК "АвтоКрАЗ" члена Наблюдательного совета А.БЕВЗУ. Он владеет 20 акциями ХК "АвтоКрАЗ". Он назначен на 3 года. До этого он работал начальником управления по корпоративным правам ХК "АвтоКрАЗ"»,-сказал представитель холдинга.