На обновление электротранспорта будет направлено 1 млрд. грн.

В 2010 году на обновление электротранспорта в городах, которые будут принимать Евро-2012, будет направлено 1 млрд. грн.

Об этом сегодня в Кременчуге (Полтавская обл.) заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ.

По его словам, в этих городах к Евро-2010 электротранспорт будут обновлен практически на 100%

«В этом году будет сделан серьезный старт по обновлению почти 100% электротранспорта в городах, где будет проходить соревнование Евро-2012. Та схема, по которой будут идти они, будет экспериментально задействована и в других городах. Через две недели будут предложения по этому поводу», – сказал А.ПОПОВ.

Всего на обновление электротранспорта в городах, которые будут принимать Евро-2012, планируется направить более 2 млрд. грн.