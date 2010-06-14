Порошенко заявляет, что на него не давили

Экс-министр иностранных дел Украины, владелец “5-го канала” Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что на него не оказывали давление относительно продажи своего бизнеса.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВі в воскресенье.

Отвечая на вопрос относительно слухов о давлении на владельцев украинских телеканалов с целью отобрать этот бизнес, П.ПОРОШЕНКО сказал: ”Я не комментирую слухов относительно других личностей, которые утверждают, что было то, или иное давление ради принятия того, или иного решения. Я могу сказать, что ни разу, начиная с 2006 года, я не почувствовал на себе никакого давления, угрозы с точки зрения тех, или иных интересов для того, чтобы достичь той, или иной цели”.

В то же время П.ПОРОШЕНКО отметил, что получал предложения продать “тот, или иной бизнес”.

По его словам, после того, как он отказался, никаких дополнительных шагов по отношению к нему не осуществлялось. “Я не считаю это давлением. Считаю, что это абсолютно нормальная позиция”, - сказал П.ПОРОШЕНКО

В то же время на уточняющее вопрос, были ли подобные предложения при новой власти в Украине, он отметил: “В том числе были после изменения власти”.