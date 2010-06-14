«Укртелеком» сократил чистый убыток в 1-м кв. более чем в 5 раз

Чистый убыток компании ОАО «Укртелеком» в 1-м квартале 2010 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2009 года более чем в 5 раз и составил 36,1 млн. грн. (в 1-м квартале прошлого года - 181,6 млн. грн.).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укртелекома".

Как отмечается в сообщении, компания за отчетный период понесла 0,4 млн. грн. чрезвычайных расходов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Финансовый результат от операционной деятельности 1-го квартала 2010 года составил 42,3 млн. грн. прибыли против 49,4 млн. грн. убытков в 1-м квартале 2009 года. Финансовый результат от обычной деятельности составлял 35,8 млн. грн. убытков против 181 млн. грн. в 1-м квартале прошлого года.

Убыточность компании в "Укртелекоме" объясняют, в первую очередь, превышением себестоимости общедоступных услуг электросвязи над доходами, которые предоставляются обществом по регулируемым ценам, а также убытками от предоставления социально значимых услуг проводного вещания и телеграфии и наличием в составе общества Филиала специализированной электросвязи. На убыточность компании также влияет уменьшение доходов от предоставления услуг фиксированной связи, что вызвано замещением фиксированной связи услугами мобильной связи других операторов. Мобильная связь удобнее в использовании и во многих случаях дешевле, чем фиксированная, отметили в "Укртелекоме", что приводит к сокращению трафика по всем направлениям.

Объем доходов компании от всех видов деятельности за 1-й квартал 2010 года без учета операций по реализации валюты и начислению курсовой разницы составил 2 млрд. 053 млн. грн., что на 1,6% больше 1-го квартала прошлого года.

Из них доходы (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) остались на уровне 1-го квартала 2009 года и составляют 1 млрд. 987,8 млн. грн., в том числе компанией предоставлено услуг связи на сумму 1 млрд. 976,9 млн. грн. - на 0,7% больше аналогичного периода прошлого года. Рост произошел за счет прироста доходов от предоставления услуг компьютерной связи на 77 млн. грн., повышения тарифов на услуги местной связи. На 17 млн. грн. увеличены доходы от предоставления услуг мобильной связи.

Объем других операционных доходов — 57,3 млн. грн., что на 2,7% меньше уровня 1-го квартала 2009 года. Уменьшение других операционных доходов произошло за счет уменьшения доходов от сдачи в аренду активов.

Объем финансовых доходов - 10,3 млн. грн., или на 27,8% меньше, чем в 1-м квартале прошлого года, что связано с уменьшением остатков на счетах.

Другие доходы — 52,4 млн. грн., увеличение на 52,6% за счет доходов от неоперационной курсовой разницы.

Объем расходов без учета операций по реализации валюты и начислению курсовой разницы составил 1 млрд. 797,4 млн. грн., что на 6,9% меньше 1-го квартала 2009 года, в том числе расходы операционной деятельности — 1 млрд. 686 млн. грн., что на 94 млн. грн. меньше объема аналогичного периода 2009 года. Финансовые расходы — 112 млн. грн. (уменьшение на 27 млн. грн.). Другие расходы — 28,7 млн. грн., или на 29,9% меньше предыдущего года.

В бюджет и внебюджетные фонды уплачено налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 459 млн. грн. По состоянию на 01.04.2010 г. дебиторская задолженность за товары, работы, услуги составила 961 млн. грн., по сравнению с началом 2010 года этот показатель уменьшился на 90 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн. грн.