На должность главы «Украинского Дунайского пароходства»

Конкурсная комиссия Министерства транспорта и связи Украины сегодня определила кандидатов на должность председателя правления – президента открытого акционерного общества «Украинское Дунайское пароходство» (УДП).

Как сообщила УНИАН пресс-служба МТСУ, к участию во ІІ этапе конкурса допущены три кандидата: Дмитрий ФИЛИПЧУК, Юрий РОЗВОЗЧИК и Валерий ДЕХТЕРЕВ.

На протяжении следующих 20 календарных дней кандидаты разработают свои конкурсные предложения и подадут их в Минтранссвязи.

Напомним, конкурс на должность председателя правления – президента открытого акционерного общества «Украинское Дунайское пароходство» объявлен приказом Минтранссвязи №184 от 13.04.2010 г.

В настоящее время обязанности руководителя УДП исполняет Ю.РОЗВОЗЧИК.

Справка УНИАН. Государственная компания “Украинское Дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. ОАО «УДП» осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Основу дунайских перевозок флота ОАО «УДП» составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в дунайских странах.

Флот пароходства - около 600 единиц суммарным дедвейтом около 900 тыс. тонн - состоит из морских судов различного назначения, речных буксиров и барж, а также речных самоходных грузовых судов и круизных пассажирских лайнеров.

100% акций компании принадлежат Министерству транспорта и связи Украины.